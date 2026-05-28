"كل الصف ضدنا": تراجع مقلق في شعور الأمان لدى طلاب مجتمع الميم داخل المدارس الإسرائيلية

كشفت دراسة جديدة صادرة عن معهد "ماغنوس هيرشفيلد" التابع لمنظمة الشبيبة "إيغي" في إسرائيل، عن تراجع كبير في نسبة الطلاب من مجتمع الميم الذين يختارون الإفصاح عن هويتهم الجنسية أو الجندرية أمام الطواقم التعليمية، حيث انخفضت النسبة من 33% عام 2012 إلى 11.3% فقط في أحدث المعطيات.

وأظهرت الدراسة أيضًا انخفاضًا في نسب الإفصاح أمام الأهل، إلى جانب ارتفاع في الشكاوى من تعليقات وتصرفات وُصفت بالمسيئة أو المعادية لمجتمع الميم من قبل بعض العاملين في المؤسسات التعليمية، رغم وجود توجيهات رسمية من وزارة التربية والتعليم لتعزيز الشعور بالأمان والحماية داخل المدارس.

وتأتي هذه المعطيات وسط تحذيرات من تصاعد مظاهر التنمّر والخطاب العدائي في البيئة التعليمية، ما يثير نقاشًا متزايدًا حول دور المدارس والجهات الرسمية في توفير بيئة آمنة لجميع الطلاب.