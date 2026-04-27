وثق فيديو لقطات مثيرة خلال عملية إجلاء ضحايا هجوم بمسيرة نفذها حزب الله في جنوب لبنان والتي قتل فيها الرقيب عيدان فوكس في كمين لحزب الله، حيث شوهدت مسيرة مفخخة أخرى تحلق فوق مجموعة المقاتلين في منطقة مكشوفة، وسقطت على بعد أمتار قليلة من مروحية الإنقاذ لكن لم أي من المقاتلين الإسرائيليين باذى،الا انه لحقت أضرار طفيفه بالمروحية لكن لم يمنعها من الإقلاع.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الهجوم جاء ضمن سلسلة عمليات باستخدام الطائرات المسيّرة، في ظل ما تصفه إسرائيل بتغيّر نمط القتال في الجبهة الشمالية، مع تراجع في استخدام الصواريخ التقليدية مقابل تصاعد الاعتماد على المسيّرات الهجومية، التي تعتبر أكثر صعوبة في الكشف والإسقاط.

وبحسب التقديرات العسكرية، فإن الحادثة وقعت في منطقة الطيبة جنوب لبنان، خلال عملية شاركت فيها قوات من لواء غولاني والفرقة 7، حيث تم استهداف القوة في وقت سابق بطائرة مسيّرة أخرى أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وتواصل القوات الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث وتقييم الإجراءات الميدانية، في ظل استمرار