تتصاعد التطورات الميدانية والسياسية في العراق عقب إعلان مهلة لانسحاب كتائب حزب الله العراقي من منطقة "جرف الصخر" وبدء انتشار القوات المسلحة العراقية فيها، بالتزامن مع تأكيد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات ومواصلة جهود مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وفي سياق متابعة تداعيات هذه التطورات، صرح علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية الإيرانية في العراق (من برلين)، وأليف الصباغ، خبير في شؤون الشرق الأوسط، حول قدرة الدولة العراقية على حسم ملف السلاح المنفلت، وطبيعة التدخلات الإقليمية والدولية، وانعكاسات أي تصعيد محتمل بين واشنطن وطهران على الساحة العراقية.

أولاً: "اختبار الجدية" وحصر السلاح من منظور علي القيسي

في قراءته للمشهد الميداني والسياسي، اعتبر علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية الإيرانية في العراق، أن البلاد تقف عند مرحلة فاصلة بين منطق الدولة ومنطق اللادولة، مشيراً إلى أن العراقيين سمعوا وعوداً متكررة بحصر السلاح ومكافحة الفساد منذ عام 2003، إلا أن الجدية الراهنة فرضتها المتغيرات الإقليمية وتفلت الفصائل المسلحة وسيطرتها على قرار الحرب والسلم.

وأكد القيسي أن تحرك القوات العراقية لا يواجه أي عائق يتعلق بالقدرات العسكرية أو العددية مقارنة بقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، بل يرتبط حصراً بوجود "قرار سياسي شجاع" يواجه الميليشيات والتدخلات الإيرانية، لافتاً إلى أن أهالي جرف الصخر يعانون التهجير منذ عام 2014، وأن المنطقة تشكل عقدة استراتيجية ومورداً مالياً ضخماً من النفط والغاز والزراعة والأنشطة غير المشروعة تُستخدم لتمويل أنشطة مسلحة داخل العراق وخارجه.

كما شدد القيسي على رفض أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي العراقي، معتبراً أن تحركات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني تمثل مساساً بالسيادة العراقية، ومؤكداً أن العراق لا مصلحة له في الانجرار إلى صراعات إقليمية أو تصفية حسابات بين واشنطن وطهران، داعياً إلى حماية سيادة البلاد وثرواتها وإنهاء مظاهر السلاح الموازي.

ثانياً: قراءة النفوذ والتدخلات من زاوية أليف الصباغ

على الضفة المقابلة، قدم أليف الصباغ، خبير في شؤون الشرق الأوسط، قراءة مغايرة لخلفيات التحركات الجارية في العراق، معتبراً أن الحديث عن حصر السلاح والتدخلات لا يمكن فصله عن حسابات النفوذ الأمريكي والإقليمي وملفات الطاقة.

ورأى الصباغ أن الولايات المتحدة تسعى لتأمين مصالحها ونفوذها في العراق ومنابع النفط والممرات المرتبطة بها قبيل أي مواجهة محتملة مع إيران، معتبراً أن الدفع نحو تحركات أمنية في مناطق مثل جرف الصخر يرتبط بتصفية القوى المناوئة للهيمنة الأمريكية أكثر من كونه معالجة شاملة لملف السلاح المنفلت أو الفساد في البلاد.

كما أشار صباغ، خبير في شؤون الشرق الأوسط، إلى دور بعض الفصائل في مواجهة تنظيم "داعش" سابقاً، معتبراً أن تحركات قآني تندرج في سياق محاولة منع انزلاق العراق نحو حرب أهلية عبر التفاهمات، في حين وجّه انتقادات حادة للدور الأمريكي في ملفات النفط والاتفاقيات الاقتصادية، مؤكداً أن واشنطن تسعى لضمان سيطرتها على الساحة العراقية وأجوائها في حال تصاعد المواجهة مع إيران.