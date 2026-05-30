إسرائيل تحقق باحتراق 120 مركبة بحريق غامض قرب الحدود الإسرائيلية الأردنية

احترقت حوالي 120 مركبة اليوم (الجمعة) بالقرب من معبر نهر الأردن. تم إنشاء فريق تحقيق خاص لفحص ظروف اندلاع الحريق.

27A

فرق الإطفاء سيطرت بالكامل على الحريق الذي اندلع في منطقة مفتوحة بالقرب من الحدود مع الأردن، بجوار مدينة بيسان ، وأبلغت عن العديد من المركبات التي تضررت نتيجة النيران. تم تشكيل فريق تحقيق خاص لفحص الملابسات.