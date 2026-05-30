إسرائيل تحقق باحتراق 120 مركبة بحريق غامض قرب الحدود الإسرائيلية الأردنية
احترقت حوالي 120 مركبة اليوم (الجمعة) بالقرب من معبر نهر الأردن. تم إنشاء فريق تحقيق خاص لفحص ظروف اندلاع الحريق.
فرق الإطفاء سيطرت بالكامل على الحريق الذي اندلع في منطقة مفتوحة بالقرب من الحدود مع الأردن، بجوار مدينة بيسان ، وأبلغت عن العديد من المركبات التي تضررت نتيجة النيران. تم تشكيل فريق تحقيق خاص لفحص الملابسات.
