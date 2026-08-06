تواصل القيادة العسكرية السورية تنفيذ خطوات لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، عبر سلسلة قرارات جديدة شملت إعفاء عدد من القادة السابقين المنضوين ضمن تشكيلات "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم هيكل القيادة العسكرية.

وبحسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، جاءت هذه الخطوات عقب إعفاء قائد "الفرقة 62" محمد الجاسم، المعروف بـ"أبو عمشة"، من منصبه، لتتبعها قرارات بإبعاد عدد من القادة السابقين عن المناصب التي شغلوها ضمن التشكيلات العسكرية المستحدثة.

تغييرات في عدد من الفرق العسكرية

ووفقًا للمعلومات، شملت القرارات أيضًا إجراء تغييرات في قيادات الفرق 76 و80 و84، في خطوة تعكس استمرار عملية إعادة توزيع المناصب القيادية داخل المؤسسة العسكرية.

تقليص نفوذ الفصائل السابقة

وأشار المرصد إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة أوسع تهدف إلى تقليص نفوذ قادة الفصائل السابقة، وإبعادهم عن مواقع صنع القرار والقيادة الميدانية، بما يسهم في بناء هيكل عسكري أكثر مركزية، وتعزيز وحدة القيادة، والحد من ارتباط الوحدات العسكرية بولاءاتها الفصائلية السابقة.