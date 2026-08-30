زيارات سرية رغم العقوبات.. ماذا يفعل قيادي "الدعم السريع" في إسرائيل؟

كشفت تقارير إعلامية عن زيارات سرية أجراها مسؤولون بارزون في ميليشيا "قوات الدعم السريع" السودانية إلى إسرائيل، في وقت تخوض فيه الميليشيا حربًا مستمرة منذ نحو ثلاث سنوات ضد الجيش السوداني.

وبحسب التقرير، فإن عبد الرحيم دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، زار إسرائيل سرًا عدة مرات، رغم خضوعه لعقوبات شخصية فرضتها عليه جهات دولية، بينها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على خلفية اتهامات مرتبطة بجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.

وتأتي هذه الزيارات المزعومة في ظل استمرار الحرب السودانية التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، والتي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

اتهامات بجرائم حرب

وتواجه قوات الدعم السريع اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك عمليات قتل جماعي وعنف جنسي وتهجير قسري، خصوصًا في إقليم دارفور.

وكانت الإدارة الأمريكية قد وصفت في وقت سابق ما ارتكبته قوات الدعم السريع وحلفاؤها في دارفور بأنه إبادة جماعية، بينما فرضت واشنطن ودول ومنظمات دولية عقوبات على عدد من قيادات الميليشيا بسبب الانتهاكات المنسوبة إليها.

وتثير التقارير بشأن الزيارات السرية إلى إسرائيل تساؤلات حول طبيعة الاتصالات التي أجراها قادة الدعم السريع والجهات التي التقوا بها، وما إذا كانت هذه الاتصالات مرتبطة بملفات سياسية أو أمنية أو دبلوماسية.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن أهداف الزيارات أو الجهات الإسرائيلية التي التقت بالمسؤولين السودانيين، كما لم يصدر تأكيد رسمي إسرائيلي بشأن ما ورد في التقارير.

حرب مستمرة وتداعيات إقليمية

وتستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط محاولات دولية وإقليمية متكررة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حين أدت الحرب إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا ونزوح ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها.

وفي ظل استمرار القتال، تحولت العلاقات والاتصالات السرية بين أطراف النزاع السوداني ودول المنطقة إلى ملف يحظى باهتمام متزايد، خصوصًا مع سعي مختلف الأطراف إلى تعزيز مواقعها السياسية والعسكرية خلال الحرب.