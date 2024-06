أردوغان يتهم الغرب بدعم المخططات الإسرائيلية لمهاجمة لبنان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوى الغربية بدعم ما يقول إنها خطط إسرائيلية لمهاجمة لبنان و"نشر الحرب" في جميع أنحاء المنطقة.

وفي حديثه أمام المشرعين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان: "إن إسرائيل تضع أنظارها الآن على لبنان ونرى أن القوى الغربية وراء الكواليس تربت على ظهر إسرائيل بل وتدعمها".

وحذر أردوغان من أن خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المزعومة لتوسيع الصراع يمكن أن تؤدي إلى كارثة واسعة النطاق.

وأضاف أن “خطط نتنياهو لنشر الحرب في المنطقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة”.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي وسط مخاوف متزايدة بشأن تصاعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، الذي ينشر قواته في جنوب لبنان التي تعتبر حاضنة شعبية للحزب.

