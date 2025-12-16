التحذير الخطير لمفوض سلطة السجون الإسرائيلية بخصوص الأسرى الفلسطينيين

تحذير شديد: استعرض مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي اليوم (الثلاثاء) الوضع القائم في السجون الإسرائيلية أمام لجنة الأمن القومي في الكنيست. قال المفوض: "الأمل الذي كان لدى السجناء الأمنيين تحول إلى يأس، إذا كان هناك شعور أن حرب النهوض اليوم بحدة قوة منخفضة، لا أعرف ما الذي سيتطور في الشمال أو في الجنوب، لكن داخل السجون أستطيع أن أقول بثقة أننا على أعتاب حدث."

وأشار أيضاً إلى وجود تدهور كبير في سيناريوهات تحديد المسؤولية في الأقسام الأمنية، وانتقال من ساحات المعارك إلى ساحة السجن، وارتفاع مستوى الخطر بين سجناء الأمن.

حسب المراجعة، يبلغ عدد السجناء في السجون حاليًا 22,573 سجينًا، منهم 13,343 سجينًا جنائيًا و9,230 سجينًا أمنيًا. ومنذ 7 أكتوبر، ارتفع عدد السجناء بمقدار 2,300 سجين، ليصل إجمالي الزيادة منذ عام 2021 إلى 3,400 سجين. ولمواجهة هذا الاكتظاظ، تم توفير 4,115 سريرًا ومرتبة جديدة منذ ذلك التاريخ.

بالإضافة إلى ذلك، عُرضت بيانات القوى العاملة التي تظهر أن الملاك الوظيفي لمصلحة السجون يقف عند 12,066 مقاتل في سلطة السجون بينما عدد الموظفين الفعلي هو 10,500. وقد حدد المفوض هذا العام زيادة قدرها 1,600 في أفراد الطاقم، اليوم تم استدعاء المرشح رقم 1,604، وهنالك ارتفاع حاد في عمليات التجنيد لعام 2025 حيث بلغ عدد المجندين 1,476، وانخفاض بنسبة 23% في الاستقالات مقارنة بعام 2024.