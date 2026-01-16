تصريحات عزمي بشارة تثير غضب منصور عباس وتؤجج التوتر السياسي

هاجم رئيس القائمة العربية الموحدة ، النائب منصور عباس، العضو السابق في الكنيست ومؤسس حزب التجمع، عزمي بشارة، على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير في مقابلة مع وسيلة إعلام قطرية تناول فيها واقع الأحزاب العربية في إسرائيل.

وكان بشارة قد قال، خلال مقابلة مع قناة “العربي الجديد”، إن بعض التيارات الإسلامية “لا ترى مشكلة في الجلوس ضمن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو”، في إشارة فهمت على أنها موجهة إلى حزب القائمة العربية الموحدة، كما دعا إلى رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، وتوقع أن تحصد قائمة مشتركة تضم ثلاثة أحزاب عربية نحو 15 مقعدًا في الكنيست، من دون أن يتطرق إلى حزب القائمة العربية الموحدة.

وردّ منصور عباس على هذه التصريحات ببيان قال فيه إن حزبه “يرفض التلميحات والاتهامات ومحاولات التشكيك” الصادرة عن بشارة من خارج البلاد، معتبرًا أن القائمة العربية “جزء من المجتمع المحلي ونجح في التأثير على المشهد السياسي من الداخل”، على حد تعبيره.

وأضاف عباس أن حزبه كان من بين الأطراف التي ساهمت في إسقاط حكومة نتنياهو السابقة، منتقدًا ما وصفه بمحاولات “إعطاء دروس سياسية وأخلاقية من الخارج”، ومحمّلًا جهات سياسية مسؤولية عودة نتنياهو وحلفائه إلى الحكم بعد سقوط “حكومة التغيير”.

ويأتي هذا التراشق السياسي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العربية في إسرائيل نقاشًا متجددًا حول مستقبل التحالفات الانتخابية، في ظل دعوات لإعادة تشكيل قائمة مشتركة قبل أي انتخابات قادمة.

وفي سياق منفصل، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن منصور عباس أعرب مؤخرًا عن مخاوف على سلامته الشخصية، مشيرًا إلى تلقيه تهديدات بالقتل له ولأفراد من عائلته. كما ذكرت التقارير أن عباس بدا متوترًا خلال حديث جانبي في الكنيست، وأنه أنهى مقابلة إذاعية بعد طرح أسئلة اعتبرها “استجوابية”.