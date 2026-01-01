حماس ادّعت أنه جندي إسرائيلي…قصة خليل دواس الذي أصبح جثة لا يريدها أحد

تحولت قصة الشاب الفلسطيني خليل دواس إلى واحدة من أكثر القصص إثارة للجدل والغموض خلال الحرب، بعدما استخدمت حركة حماس صور جثته للترويج لادعاء غير صحيح حول أسر وقتل جنود إسرائيليين، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن الجثة لا تعود لجندي، بل لفلسطيني متهم بالتعاون مع إسرائيل، انتهى به المطاف بلا قبر ولا عائلة تقبل استلام جثمانه.

في مايو/أيار 2024، أعلنت حماس أنها نجحت في استدراج جنود إسرائيليين إلى نفق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وقتلتهم وخطفت جثثهم، ونشرت مقطع فيديو يظهر جثة بملابس داكنة مضرجة بالدماء تُسحب على الأرض، إلى جانب معدات عسكرية. غير أن الجيش الإسرائيلي نفى حينها هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكدًا عدم وقوع أي حادثة خطف.

بعد أسابيع، كشفت تقارير صحفية، أن الجثة التي ظهرت في الفيديو تعود في الحقيقة إلى خليل دواس، وهو شاب من مواليد جباليا، انتقلت عائلته لاحقًا للعيش في مخيم عقبة جبر قرب أريحا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعادت حماس جثة زعمت أنها لجندي إسرائيلي أُسر خلال الحرب، لكن الفحوصات في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي أثبتت أنها لا تعود لمختطف، وأكدت مصادر أمنية أنها على الأرجح جثة دواس.

بحسب شهادات سكان مخيم عقبة جبر لصحيفة الغارديان البريطانية، كان دواس في شبابه منخرطًا في العمل المسلح ضد إسرائيل، وقضى ما مجموعه نحو ست سنوات ونصف في السجون الإسرائيلية على فترتين، آخرهما اعتقال إداري عام 2020. وخلال تلك الفترة، يقول سكان المخيم، بدأت الشبهات تحوم حول تحوله إلى متعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

ناصر شالون، رئيس مخيم عقبة جبر، قال إن دواس بعد الإفراج عنه بدأ يتصرف بطريقة أثارت الريبة، من بينها بيع ذخيرة بأسعار زهيدة جدًا، وطرح أسئلة “غير طبيعية”، ما دفع فصائل مسلحة في المخيم إلى الشك به. ووفق روايته، فإن عملية للجيش الإسرائيلي في المخيم عام 2023، قُتل خلالها خمسة مسلحين، “حوّلت الشك إلى قناعة” لدى كثيرين بأن دواس كان مصدرًا للمعلومات.

عندما نشرت حماس صورة الجثة وادعت أنها لجندي إسرائيلي، تعرّف سكان المخيم على دواس بسرعة، واندلعت حالة غضب عارمة. ويقول شالون إن بعض السكان حاولوا مهاجمة منزل عائلته، ما دفع والدته وشقيقه لطلب الحماية. وبضغط من وجهاء المخيم، أصدرت العائلة بيانًا علنيًا تبرأت فيه من دواس، مؤكدة أن ما قام به “لا يمثلها ولا يمت بصلة لقيمها الوطنية والدينية”، في محاولة لمنع أعمال انتقامية.

المأساة لم تنتهِ عند هذا الحد. فوفق الغارديان، عرضت إسرائيل لاحقًا إعادة جثمان دواس لدفنه في منطقة أريحا، لكن العائلة رفضت استلامه، خوفًا من تبعات اجتماعية وأمنية. وهكذا، انتهى مصير الشاب الذي استخدمته حماس في دعايتها الحربية، مرفوضًا من التنظيم الذي استغل صورته، ومن المجتمع الذي اتهمه بالخيانة، وحتى من عائلته التي خشيت أن تتحمل ثمن دفنه.