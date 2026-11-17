يشهد المشهد اليمني تصعيداً ميدانياً متسارعاً ينذر بتغيرات جذرية في موازين القوى، عقب تمكن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من تحقيق تقدمات ملحوظة في جنوب غرب اليمن والاقتراب من مدينة عدن، نتيجة انسحاب القوات الحكومية من مناطق استراتيجية مطلة على مضيق باب المندب. وقد دفع هذا التطور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إعفاء قائد التحالف العسكري في اليمن، فهد السلمان، من منصبه؛ في خطوة قرأها المراقبون كاعتراف ضمني بوجود إخفاقات عسكرية.

غياب العقيدة القتالية وتقهقر الجبهات

وفي هذا السياق، استضافت قناة i24NEWS العربية كلاً من الخبير في العلاقات الدولية الأستاذ خالد خليفة، ومدير الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية في باريس الأستاذ جمال العواضي. وأوضح العواضي أن التقدم الحوثي جاء نتاجاً طبيعياً للفوضى والإخفاقات التي تعيشها الحكومة الشرعية في الرياض، وغياب العقيدة القتالية الحقيقية للجيش الوطني مقابل الاعتماد على كشوفات وهمية ومعسكرات خالية، مشيراً إلى أن القوات الجنوبية المدعومة إماراتياً هي التي خاضت المعارك الحقيقية ولا تزال تقف في وجه تمدد الحوثيين. ومن جانبه، اتفق الأستاذ خالد خليفة مع هذا الطرح مؤكداً وجود تقهقر عسكري جدي للقوات الحكومية والجنوبية أمام الفارق الكبير في التعبئة لصالح الحوثيين، ومنتقداً الأداء الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية لعدم امتلاكها القدرة الكافية لدعم معركة برية شاملة.

أزمة باب المندب والأجندات الإقليمية

وأكد الضيفان خطورة سيطرة الحوثيين على باب المندب وتأثيرها على الممرات المائية الدولية والتجارة العالمية، حيث اعتبر العواضي أن الحوثيين يشكلون أداة توسعية إيرانية، بينما أشار خليفة إلى أنها مساعٍ لبسط النفوذ الأمني والقومي داخل اليمن.

مستقبل الأزمة بين التدويل والحوار

وفي ختام النقاش، دعا الأستاذ جمال العواضي إلى ضرورة تدويل الملف اليمني ورفع احتكار إدارته من قِبل طرف واحد بعد أن أفقد بقاء الشرعية في الرياض لسنين طويلة شرعيتها في الداخل، في حين استبعد الأستاذ خالد خليفة إمكانية التدويل عملياً، مشدداً على وجوب قيام السعودية بتغيير استراتيجيتها عبر ضخ استثمارات مالية ضخمة في مسار الحوار المباشر وإعادة إعمار اليمن شمالاً وجنوباً لإنهاء هذه الأزمة المعقدة.