نفى المحلل السياسي الإسرائيلي، الدكتور رؤوفين بيركو، وجود انقسام مجتمعي حقيقي داخل إسرائيل، مشدداً على أن أغلبية الشارع والمشهد السياسي ينتميان إلى التيار اليميني، ومشيراً إلى أن الأصوات المعارضة لا تعكس حقيقة التوجه العام بل تمثل فئات وصفها بـ "الهامشية".

وجاءت تصريحات بيركو خلال مقابلة مع قناة i24NEWS، ردّاً على التشكيك الصادر من بعض الأوساط السياسية بشأن تصريحات القيادات الأمنية (وفي مقدمتهم "زامير") ومدى استقلالية قرار المؤسسة العسكرية عن التوجيهات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح بيركو أن محاولة تصوير الجيش والمؤسسة الأمنية على أنهما ينقادان بشكل مطلق ورغبي خلف الرؤية السياسية للحكومة هي ادعاءات تجانب الواقع وتتجاهل طبيعة التهديدات الميدانية المباشرة. وأضاف أن المجموعة التي تروج لهذه الطروحات هي ذاتها التي سبق أن دعت إلى خطوات احتجاجية كرفض الخدمة العسكرية والتطوع، مما يفقد تقييماتها الحياد والموضوعية.

وحول السياسة الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتبر بيركو أن الانتقادات الموجهة له تتسم بالتناقض الصارخ؛ حيث أشار إلى أنه عندما كان ينتهج سياسة "الاحتواء" جرى اتهامه بالتردد والتساهل، في حين يتم اتهامه اليوم بتضخيم المخاطر وتوظيفها سياسياً عندما يحذر من التهديدات القائمة على حدود إسرائيل.

واختتم بيركو تصريحه بالـتأكيد على أن التهديدات الصادرة عن إيران وحزب الله وحركة حماس هي مخاطر واقعية ومعلومة لدى الكافة، مؤكداً أن الحكومة الحالية تستند إلى قاعدة شعبية يمينية واسعة تجعلها في غنى عن جرّ البلاد إلى حروب أو مواجهات غير محسوبة لدواعٍ سياسية.