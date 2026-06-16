عرضت الشرطة توثيقات استعراضية أثناء اعتقال مشتبهين في زفاف في شفاعمرو أطلق عليه إعلاميا "عرس المسلحين" لتواجد عدد كبير من المسلحين به، ومن بين المعتقلين العريس، صاحب القاعة والشخص الذي تم تأمينه من قبل المسلحين - لكن لم يتم اعتقال أي من المسلحين. وذلك بحسب ما افاد به المحلل للشؤون الشرطية موشيه شتاينمتس. المحكمة أفرجت عن الثلاثة.

المشتبه به الأول، الرجل الذي كان تحت حماية المسلحين، التزم الصمت أثناء التحقيق معه. طلبت الشرطة تمديد اعتقاله لسبعة أيام. قالت المحكمة إن "شدة الشبهة منخفضة". العريس مشتبه به في التآمر وحيازة سلاح. قالت المحكمة إن هنالك شبهة معقولة ضده، لكن "شدتها منخفضة ولا تبرر الاعتقال".

بخصوص صاحب القاعة الذي تم اعتقاله بشبهة التآمر وإدارة عمل بدون رخصة، قالت ممثلة الشرطة للمحكمة إنها "لا تعرف إذا كان حاضراً في الحدث". وهنا أيضاً ردت المحكمة بأن هناك شكاً إذا كان هناك اشتباه معقول، وحتى إن وجد، فقوته ضعيفة.

قال الوزير بن غفير، الذي نشر توثيق اعتقال العريس، صاحب القاعة ورجل الأمن، إن "المجرمين الذين احتفلوا بأسلحة مكشوفة ظنوا أن الشرطة لن تصل إليهم، وكانوا مخطئين"، رغم أنه في الواقع لم يُعتقَل أي مسلح.

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المحامي زوهر أربل الذي يمثل أحد المشتبه بهم: "مرة أخرى تقوم الشرطة بتنفيذ اعتقالات صاخبة، لكنها تقدم للمحكمة عناوين بدلاً من أدلة. المحكمة قبلت ادعاءاتنا وأفرجت عن موكلي من الاعتقال".