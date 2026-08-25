قائد هيئة الأركان العامة للجيش الباكستاني ينقل عرضا أميركيا لإيران

بحسب تقارير سعودية، نقل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران عرضًا أميركيًا وصفته صحيفة "معاريف" العبرية بـ "من الصعب رفضه" يقضي برفع العقوبات وإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، مقابل إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الهجمات التي تنفذها الجماعات التابعة لها في المنطقة.

وجاء العرض خلال زيارة قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية إلى طهران، في إطار جهود إسلام آباد للوساطة بين واشنطن وطهران وإنهاء التصعيد. والتقى الوفد بعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، فيما أكدت طهران أنها ستجري مشاورات داخلية قبل تقديم ردها على المقترح الأميركي.

وبحسب التقارير، أبلغت إيران الجانب الباكستاني أن الرد الرسمي على المقترح سيصدر قريبًا، فيما تحدث مسؤولون باكستانيون عن تحقيق "تقدم كبير" في المحادثات. ويأتي ذلك بالتزامن مع تشديد إدارة ترامب الضغط الاقتصادي على إيران وتهديدها بفرض عقوبات إضافية على الدول والشركات التي تواصل التعامل معها.