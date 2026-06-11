دخلت عدة دول في الشرق الأوسط حالة تأهب أمني وعسكري مرتفعة مع اتساع تداعيات المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من تحول التصعيد الحالي إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

وأفادت تقارير إعلامية برصد واعتراض صواريخ في أجواء العاصمة الأردنية عمّان، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن بـ12 صاروخًا باليستيًا، قال إنها كانت موجهة ضد طائرات أمريكية متمركزة في القاعدة.

وفي شمال إسرائيل، أُطلقت صفارات الإنذار في منطقتي المطلة ومسغاف عام عقب رصد إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، بينما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن الجهة المسؤولة عن الإطلاق أو حجم الأضرار المحتملة.

وفي منطقة الخليج، أعلنت البحرين تفعيل صفارات الإنذار مع تعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية، فيما أكد الجيش الكويتي تشغيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي لأهداف جوية، بالتزامن مع إعلان هيئة الطيران المدني الكويتية إغلاق المجال الجوي مؤقتًا كإجراء احترازي بسبب التطورات الأمنية.

وتأتي هذه التحركات بعد ساعات من تقارير تحدثت عن هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت قواعد ومواقع أمريكية في المنطقة، ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة ضد أهداف داخل إيران، ما زاد من المخاوف بشأن اتساع دائرة المواجهة.

وفي سياق متصل، أصدرت 22 دولة، بينها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بيانًا مشتركًا حذرت فيه إيران من مواصلة استهداف أفراد ومجموعات على أراضيها، متهمة أجهزة أمنية واستخباراتية إيرانية بالضلوع في مخططات اغتيال وخطف وترهيب ضد معارضين وصحفيين ومصالح يهودية وإسرائيلية في عدة دول.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية والقوانين الدولية، داعيًا طهران إلى وقف ما وصفه بـ"الأنشطة العدائية" بشكل فوري.

ويترقب المجتمع الدولي مسار الأحداث خلال الساعات والأيام المقبلة، في ظل تصاعد التوتر العسكري وتراجع فرص التهدئة الدبلوماسية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.