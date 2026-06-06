تقرير: البنتاغون يرفع مستوى التهديد بالتجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى

أفادت شبكة NBC صباح السبت أن البنتاغون رفع مستوى التهديد الذي تشكله الاستخبارات المضادة الإسرائيلية إلى "حرج وعالي". ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، فإن هذه الخطوة نابعة من مخاوف داخل الولايات المتحدة من أن إسرائيل تبذل جهدًا خاصًا للتجسس على كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بهدف الحصول على معلومات حول المناقشات الداخلية وعمليات صنع القرار في إدارة ترامب فيما يتعلق بالصراعات في الشرق الأوسط.

كما أفاد مسؤولٌ لشبكة NBC بأن تقييماً أجرته وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية خلص إلى أن قدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخباراتية البشرية والتكنولوجية بلغت "مستوىً حرجاً". وأضاف أن الوثيقة تشير إلى سلسلة من الحوادث المحددة التي زادت من المخاوف في الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم سفارة إسرائيل في واشنطن إن الادعاء بأن إسرائيل تتجسس على الولايات المتحدة هو "كاذب تماماً". وأضاف المتحدث: "إسرائيل لا تجمع معلومات استخبارية عن جهات أمريكية، وبالتأكيد ليس عن مسؤولي الحكومة الأمريكية. جهود جمع المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية موجهة ضد أعدائها، وليس ضد حلفائها. كل ادعاء مخالف هو خاطئ أو نابع من دوافع سياسية."