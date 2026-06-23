السعودية والإمارات تجددان دعمهما لسوريا ودعم بسط سيادتها على كامل أراضيها

السعودية والإمارات تؤكدان دعمهما لوحدة سوريا واستقرارها، وتدعوان إلى تعزيز الدعم الدولي للمرحلة الانتقالية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

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في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الإعلام السعودية، يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (على اليمين) وهو يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرعاء لدى وصوله إلى القصر الملكي في الرياض، المملكة العربية السعودية، في 2 فبراير 2025.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الإعلام السعودية، يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (على اليمين) وهو يستقبل الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرعاء لدى وصوله إلى القصر الملكي في الرياض، المملكة العربية السعودية، في 2 فبراير 2025.Saudi Ministry of Media via AP, File

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات دعمهما لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية مساندة جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية خلال المرحلة الانتقالية.

وجاءت هذه المواقف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، حيث شددت المجموعة العربية على ضرورة دعم الدولة السورية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وتعزيز الاستقرار الداخلي.

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كما دعت المجموعة العربية إلى توفير دعم دولي أكبر للمرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال أي فراغ أمني.

وفي السياق ذاته، أكدت الإمارات أهمية دعم التعافي الاقتصادي في سوريا من خلال تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، معتبرة أن التنمية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

وشهدت الجلسة كذلك تأكيدات دولية على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي خطوات من شأنها تهديد سيادتها أو تعميق حالة عدم الاستقرار في البلاد.

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