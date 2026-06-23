السعودية والإمارات تجددان دعمهما لسوريا ودعم بسط سيادتها على كامل أراضيها

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات دعمهما لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مع التشديد على أهمية مساندة جهود الحكومة السورية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية خلال المرحلة الانتقالية.

وجاءت هذه المواقف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، حيث شددت المجموعة العربية على ضرورة دعم الدولة السورية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وتعزيز الاستقرار الداخلي.

كما دعت المجموعة العربية إلى توفير دعم دولي أكبر للمرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال أي فراغ أمني.

وفي السياق ذاته، أكدت الإمارات أهمية دعم التعافي الاقتصادي في سوريا من خلال تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي، معتبرة أن التنمية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

وشهدت الجلسة كذلك تأكيدات دولية على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ورفض أي خطوات من شأنها تهديد سيادتها أو تعميق حالة عدم الاستقرار في البلاد.