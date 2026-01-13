بأسلحة ’إم 16’ ومركبة أمنية مزيفة.. تفاصيل سطو مسلح نفذه منتحلو صفة جنود إسرائيليين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال ثلاثة مشتبهين من سكان الجنوب، بعد الاشتباه بقيامهم بانتحال صفة جنود في الجيش الإسرائيلي وتنفيذ عملية سطو مسلح على متجر مجوهرات في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وذكرت الشرطة أن المعتقلين، وهم من البدو سكان منطقة النقب، أوقفوا على يد عناصر من لواء شرطة "شومرون" بالضفة الغربية وبمشاركة مقاتلي حرس الحدود، وذلك عقب نشاط أمني مشترك لتحديد مكانهم وتعقبهم.

وبحسب التحقيقات الأولية، وصل المشتبهون إلى بلدة الظاهرية على متن مركبة بدت وكأنها تابعة لقوات الأمن، ومزودة بأضواء طوارئ، بينما كانوا يرتدون زيًا عسكريًا كاملًا شمل سترات واقية وخوذات، وكان بحوزتهم أسلحة نارية.

وخلال ذلك، اقتحموا متجر مجوهرات مملوكًا لمواطن فلسطيني وقاموا بسرقة محتوياته قبل الفرار من المكان.

وأفادت مصادر أمنية أن المشتبهين ينتمون الى قرية قريبة من حورة في النقب، وأنهم نفذوا العملية بأسلوب منظم أشبه بـ«عملية عسكرية»، حيث وفروا لأنفسهم تغطية أثناء تنفيذ السطو والانسحاب.

وخلال التفتيش، عُثر داخل المركبة على ثلاث بنادق من طراز M-16، إضافة إلى خمس خوذات ومعدات عسكرية وملابس قتالية، فيما لم يتضح حتى الآن كيفية حصول المشتبهين على الأسلحة والزي العسكري.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان:«تلقت قوات الأمن بلاغًا عن مشتبهين مسلحين ينتحلون صفة جنود في منطقة الظاهرية ضمن لواء يهودا. القوات هرعت إلى المكان وتقوم بملاحقة المشتبهين. نؤكد أن الحديث لا يدور عن جنود في الجيش الإسرائيلي».

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ومصادر الأسلحة والمعدات العسكرية التي استخدمها المشتبهون.