نزاع في المدرسة - أدى إلى جريمة قتل: أعلنت الشرطة صباح اليوم (الجمعة) أنه تم حل جريمة قتل وائل سَعَايدة، وهو من سكان أم الغنم شمال إسرائيل ويبلغ من العمر 22 عامًا، التي وقعت في فبراير\شباط الماضي. كان قد وصل لشراء الخبز من المخبز بعد انتهاء صيام رمضان وأُصيب برصاصة طائشة أُطلقت على خلفية نزاع بدأ في المدرسة. سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهما في مطلع الأسبوع.

تم تكليف وحدة التحقيقات المركزية (يمار) في لواء الشمال بالتحقيق في القضية، وبعد حوالي شهر ونصف من جريمة القتل، ومع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، تم اعتقال عدد من المشتبه بهم بالتورط بالجريمة.

أظهرت التحقيقات أن خلفية الحدث تعود إلى خلاف بدأ في المدرسة واستمر بطعنات في الشارع الرئيسي في بلدة الشبلي المجاورة ، حيث تم تقديم لائحة اتهام ضد الجاني. وانتهت الأحداث بإطلاق نار كثيف باتجاه مصالح تجارية تعود لأحد أقارب أحد الأطراف المتورطة في الشجار.

وتبيّن أيضا أن المتوفى، الذي لم يكن هو الهدف من الاعتداء، أُصيب برصاصة طائشة، سقط جانباً داخل سيارته، ولم يتم التعرف عليه إلا بعد دقائق طويلة من قبل المارة في المكان الذين استدعوا طواقم الإسعاف. خلال التحقيق، تمكن المحققون من ربط خمسة متهمين، قاصرين وبالغين، بالحادثة التي خُطط لها بدقة من قبلهم مع تجهيز مسبق وسيارة تنفيذية وسلاح طويل.