"إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة": الجيش الإسرائيلي يهاجم لأول مرة صنعاء، وأنباء عن عشرات القتلى والجرحى

هاجم الجيش الإسرائيلي، الليلة (الخميس)، سلسلة من الأهداف في اليمن، في أعقاب إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه وسط البلاد، وتم اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في السماء، ولم تقع إصابات. لكنه ألحق أضرارا بالممتلكات. وبعد ذلك، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الأهداف الاستراتيجية في اليمن، ولأول مرة - أيضًا في العاصمة صنعاء، أفادت وسائل الإعلام في اليمن عن مقتل تسعة أشخاص في الهجوم وأفادت وكالة روسية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في صنعاء.

كما أفادت وسائل الإعلام في اليمن أن أهداف الهجوم كانت محطات توليد الكهرباء التي تنتج الكهرباء والمنشآت النفطية. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لـi24NEWS إن الولايات المتحدة تم إبلاغها مسبقا بهذه الخطوة. وقال وزير الأمن إسرائيل كاتس: "أحذر قادة منظمة الحوثيين الإرهابية - أن يد إسرائيل الطويلة ستمتد إليكم أيضًا. من يرفع يده تجاه دولة إسرائيل – يده مقطوعة، ومن يؤذي – يتأذى أضعافا. لن نقبل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، أو الإضرار بالممرات الملاحية". وقال عضو بارز في الحركة السياسية للحوثيين بعد الهجوم إن "عمليات الدعم اليمنية لغزة لن تتوقف".

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أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد دانييل هغاري، بيانًا باللغة الإنجليزية لوسائل الإعلام الأجنبية بعد الهجوم: "خلال الأشهر الـ 14 الماضية، نفذ نظام الحوثي الإرهابي في اليمن، بدعم من إيران، مئات الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة لقد حدث هذا مرة أخرى الليلة الماضية ضد دولة إسرائيل، حيث أطلق نظام الحوثي صاروخا على وسط إسرائيل، مما أدى إلى لجوء ملايين المواطنين إلى الملاجئ"

"في الأسبوعين الأخيرين - أطلق الحوثيون طائرة بدون طيار ضربت حيا سكنيا في جنوب البلاد، وأطلقوا يوم الأحد صاروخا بعيد المدى باتجاه وسط البلاد. وينفذ الحوثيون هجمات ضد إسرائيل تنتهك القانون الدولي، ونظام حكم الحوثيين يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة" وتابع "هاجم الجيش الإسرائيلي اليوم بدقة عددًا من الأهداف العسكرية للحوثيين في اليمن، بما في ذلك الموانئ والبنية التحتية للطاقة في صنعاء، والتي استخدمها الحوثيون في أنشطتهم العسكرية".

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وأضاف هغاري أن أهداف الحوثيين ليست إسرائيل فقط، بل الولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط أيضا، وأكد أن إيران مسؤولة عن ذلك. وأضاف "من خلال هجماتهم على السفن الدولية وتمركزهم في البحر الأحمر، أصبح الحوثيون يشكلون تهديدا عالميا. من يقف وراء الحوثيين؟ إيران. النظام في إيران يمول ويسلح ويوجه الأنشطة الإرهابية للحوثيين".

تم تفعيل أجهزة الإنذار في غوش دان وسط إسرائيل حوالي الساعة 3:00 صباحًا، وبعد حوالي ساعة كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ بالفعل الهجمات في اليمن. وذكر بيان الجيش الاسرائيلي أن "طيران سلاح الجو بتوجيهات من شعبة المخابرات والبحرية هاجم أهدافاً عسكرية لنظام الحوثي في الشريط الساحلي الغربي وفي العمق اليمني".