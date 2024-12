"إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة": الجيش الإسرائيلي يهاجم لأول مرة صنعاء، وأنباء عن عشرات القتلى والجرحى

هاجم الجيش الإسرائيلي، الليلة (الخميس)، سلسلة من الأهداف في اليمن، في أعقاب إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه وسط البلاد، وتم اعتراض الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في السماء، ولم تقع إصابات. لكنه ألحق أضرارا بالممتلكات. وبعد ذلك، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الأهداف الاستراتيجية في اليمن، ولأول مرة - أيضًا في العاصمة صنعاء، أفادت وسائل الإعلام في اليمن عن مقتل تسعة أشخاص في الهجوم وأفادت وكالة روسية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في صنعاء.

كما أفادت وسائل الإعلام في اليمن أن أهداف الهجوم كانت محطات توليد الكهرباء التي تنتج الكهرباء والمنشآت النفطية. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لـi24NEWS إن الولايات المتحدة تم إبلاغها مسبقا بهذه الخطوة. وقال وزير الأمن إسرائيل كاتس: "أحذر قادة منظمة الحوثيين الإرهابية - أن يد إسرائيل الطويلة ستمتد إليكم أيضًا. من يرفع يده تجاه دولة إسرائيل – يده مقطوعة، ومن يؤذي – يتأذى أضعافا. لن نقبل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، أو الإضرار بالممرات الملاحية". وقال عضو بارز في الحركة السياسية للحوثيين بعد الهجوم إن "عمليات الدعم اليمنية لغزة لن تتوقف".

