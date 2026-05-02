خطت تركيا خطوة استراتيجية هامة في السباق العالمي على المعادن الحيوية. فقد أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن استثمار بقيمة 600 مليون دولار لتطوير موقع بيليكوفا، الواقع في محافظة إسكي شهير، من المرحلة التجريبية إلى الإنتاج الصناعي واسع النطاق.

يهدف هذا المشروع الطموح إلى وضع أنقرة ضمن أكبر خمس دول منتجة للعناصر الأرضية النادرة في العالم، وهي موارد أساسية للصناعات المتقدمة. ووفقًا للسلطات التركية، يحتوي منجم بيليكوفا على ما يقارب 694 مليون طن من هذه المعادن، ما يجعله ثاني أكبر منجم في العالم بعد منجم بيان أوبو في الصين. وتُعد هذه العناصر بالغة الأهمية لتصنيع التقنيات المتعلقة بتحول الطاقة - مثل توربينات الرياح والبطاريات والمركبات الكهربائية - بالإضافة إلى الإلكترونيات المتقدمة وأنظمة الدفاع.

يشمل المشروع إنشاء العديد من المنشآت الصناعية، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1500 فرصة عمل، مما يعزز مكانة إسكي شهير كمركز رئيسي للتعدين والصناعة. إلى جانب الاستخراج، تركز استراتيجية تركيا على الارتقاء بمستوى الإنتاج: فلم يعد الأمر يقتصر على تصدير المواد الخام، بل يشمل إنتاج مكونات مُصنّعة ومنتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية محلياً.

وأكد الوزير قائلاً: "يجب ألا نقتصر على المواد الخام"، مشدداً على ضرورة تطوير صناعة وطنية قادرة على منافسة الشركات العالمية الرائدة. ومن المتوقع أن يُنتج الموقع سبعة عناصر أرضية نادرة متميزة، وهو إنجاز غير مسبوق في البلاد.

كما تؤكد السلطات أن العملية ستلتزم بمعايير بيئية صارمة للحد من الأثر البيئي لهذه الأنشطة. وإلى جانب أهميته الاقتصادية، يحمل هذا المشروع تداعيات جيوسياسية هامة. ففي ظل سعي الدول الغربية لتقليل اعتمادها على الصين في توريد العناصر الأرضية النادرة، يُمكن لتركيا أن تُرسّخ مكانتها كلاعب بديل أساسي، ما يُعزز نفوذها على سلاسل التوريد العالمية وثقلها على الساحة الدولية.