الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد كتيبة بيت حانون في حماس حسين فياض في نفق شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة حماس، قتل برصاص القوات الإسرائيلية في نفق في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن"حسين فياض كان مسؤولا عن العديد من الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات التي تم إطلاقها على إسرائيل خلال الحرب، فضلا عن العديد من الهجمات بقذائف الهاون على المجتمعات الحدودية في شمال غزة".

ويحدد الجيش الإسرائيلي أنه تم القضاء على فياض في نفق خلال عملية مشتركة نفذتها الفرقة 98 والقوات الخاصة للقوات الجوية ووحدة ياهالوم للهندسة القتالية. وأضاف الجيش أن القضاء عليها "يأتي في إطار الجهود القتالية للفرقة 98، فوق وتحت الأرض، للعثور على شبكات الأنفاق وتدميرها والقضاء على الإرهابيين المختبئين هناك".