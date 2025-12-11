لماذا اسمها بيرون؟ الحقيقة ورا تسمية العاصفة!

الاسم بيرون الي اطلق على العاصفة، لم يُطلَق عشوائيًا أو لأنه “حد سمَّّاه فجأة” — بل هو جزء من نظام رسمي لِتسمية العواصف في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

إسرائيل، مع قبرص واليونان، لديها منذ عدة سنوات قائمة أسماء جاهزة للعواصف الكبيرة التي يُتوقع أن تسبب تأثيرات جوية قوية (مثل أمطار غزيرة ورياح وسيول)

في بداية كل موسم شتاء تنشر الدول الثلاث قائمة كاملة بالأسماء المحتملة بالترتيب الأبجدي

الاسماء الاسرائيلية المقترحة لهذا الموسم كثيرة بس ابرزها: دافيد، يوناتان ويوڤال، لكن دعونا أول ننتظر العاصفة القادمة التي تحمل اسم: كورنارو