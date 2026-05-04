كشف خلال مداهمة للشرطة الإسرائيلية على موقع يُعرف بارتباطه مع منظمة الجريمة بكري في منطقة يافا، عن شبكة مراقبة إجرامية واسعة النطاق، وذلك وفقًا لما نشرته مساء اليوم (الأحد) رئيسة قسم الجريمة في i24NEWS العبرية لي عياش.

الغرفة المركزية قامت بتشغيل كاميرات غطت مناطق واسعة في الناصرة ويافا لفترة طويلة، ويُشتبه بأنها استُخدمت لمراقبة تحركات قوات الشرطة الإسرائيلية والعصابات المنافسة في الوقت الفعلي.

i24news\ Lee Ayash

عثر في الموقع على العديد من الأجهزة اللوحية التي تمت مزامنتها مع شبكة الكاميرات واستخدمها أعضاء المنظمة لتوجيه أنشطتهم في الميدان. من التحقيق في الحدث يتضح أن الوصول إلى الكاميرات تم من خلال أصحاب المصالح التجارية في المنطقة، أحيانًا بعد تهديدات شديدة. وخلال ذلك جرى اعتقال عدد من المشتبه بهم خلال العملية، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضدهم قريبًا.