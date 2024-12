مفاجأة من العيار الثقيل: أسماء الأسد تطلب الطلاق

أفادت تقارير غير مؤكدة أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد تقدمت بطلب الطلاق، وزعمت وسائل إعلامية تركية وبريطانية أنه في حال حصلت على الطلاق فيمكنها السفر إلى لندن للعيش مع عائلتها.

وكما أفيد غادر الأسد مع عائلته الى العاصمة الروسية موسكو بعد سقوط نظامه، وعلى ضوء ذلك أعربت أسماء عن استيائها من الحياة في العاصمة الروسية.

وذكرت صحيفة "خبر تورك" التركية أن أسماء الأسد ترغب في مغادرة موسكو إلى إنجلترا، كونها تحمل الجنسية البريطانية، بدعم من والدتها سحر عطري، التي بدأت مفاوضات مع مكتب محاماة مرموق في إنجلترا، على أساس أن أسماء تعاني من سرطان الدم وأن حالتها الصحية لا يمكن متابعتها بشكل كافٍ في موسكو.

