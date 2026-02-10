إسرائيل تواجه تهديدًا داخليًا: مطالب رسمية بإعلان العصابات بالمجتمع العربي منظمات إرهابية

وجه كل من حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية في إسرائيل، ومازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبهما فيها بالإعلان عن المنظمات الإجرامية في المجتمع العربي كـ"منظمات إرهابية"، ووضع جدول زمني لتفكيكها بالكامل والقضاء على بنيتها التحتية الاقتصادية والتشغيلية.

وأشارت الرسالة إلى أن "دولة إسرائيل تتعرض لتهديد داخلي خطير ومستمر من منظمات إجرامية مسلحة، تمارس عنفًا مفرطًا، وتقتل المدنيين، ولا تتوانى عن إيذاء السكان الأبرياء، وتُرهب يوميًا جميع مواطني الدولة، وخاصة في المجتمع العربي".

كما أكدت الرسالة أن هذه المنظمات "تسيطر على مناطق اقتصادية واسعة، وتعمل كدولة داخل الدولة، ما يعد إرهابًا بكل المقاييس"، وأن جميع المحاولات السابقة للتصدي لها "باءت بالفشل". ودعا الموقعان الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل الإعلان الرسمي عن هذه المنظمات كمنظمات إرهابية، وتفعيل جميع الوسائل المتاحة للأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك القدرات الاستخباراتية والأدوات التكنولوجية المتقدمة.

وشددت الرسالة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، من خلال تفكيك المنظمات الإجرامية بالكامل، والقضاء على بنيتها الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيق القانون بحزم بلا هوادة، بالتوازي مع حملة واسعة لجمع الأسلحة غير المشروعة في المدن المختلطة، ومنطقتي الجليل والنقب.

واختتم الموقعان رسالتهما بالقول إن الوضع يشكل "حالة طوارئ وطنية"، مطالبين الحكومة بوضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ القرارات ومتابعتها، مؤكدين دعم الحكم المحلي لأي إجراءات صارمة تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على المواطنين يوميًا.