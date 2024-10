السعودية ومصر والإمارات والأردن وغيرها: إدانات عربية للهجوم الإسرائيلي في ايران

بعد الهجوم الإسرائيلي في ايران، أدانت دول عربية الهجوم الذي وقع الليلة بشدة. وزارة الخارجية الأردنية اعتبرت أن الهجوم: "يشكل انتهاكا للقانون الدولي وانتهاكا لسيادتها وتصعيدا خطيرا يدفع لمزيد من التوترات في المنطقة. وأكدت المملكة أنه "لم يسمح لأي طائرة عسكرية تابعة لطرفي النزاع في المنطقة – بالمرور عبر الأجواء الأردنية". كما صدرت إدانات من قبل مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان وقطر.

الخارجية السعودية اعتبرت الهجوم: "يشكل انتهاكا للسيادة والقوانين والأعراف الدولية. وشددت المملكة على موقفها الثابت المعارض لاستمرار التصعيد في المنطقة وتوسيع نطاق الصراع الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة. المنطقة وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد".

من جانبها، أدانت وزارة خارجية سلطنة عمان بشدة "الضربة الجوية الإسرائيلية على إيران والتي تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة إيران وللقوانين الدولية. وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف العدوان ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة".

كما أوضحت الإمارات العربية المتحدة أنها تتوقع من الأطراف ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية: "نشعر بالقلق إزاء استمرار التصعيد وتبعاته على الأمن والاستقرار في المنطقة. ونؤكد على أهمية ضبط النفس لمنع المخاطر وتوسيع نطاق الصراع. وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، وتؤكد على ضرورة حل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيداً عن المواجهة والتصعيد".

كما أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران، ودعت الأطراف إلى اللجوء إلى المفاوضات: "إن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا لسيادة إيران ومبادئ القانون الدولي. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وحل النزاعات من خلال المفاوضات والوسائل السلمية، وتجديد الدعوة للمجتمع الدولي لزيادة الجهود من أجل التهدئة".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق بالغ "وضع التصعيد الخطير والهجوم الإسرائيلي على إيران، وتدين كل الإجراءات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضافت مصر أيضًا إنها "تحذر من مخاطر التصعيد الحالي الذي قد يؤدي إلى صراع خطير. ونؤكد على موقفنا الداعي إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة، في إطار صفقة إطلاق سراح المختطفين والأسرى. ونجدد المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان".

كما انضمت الحكومة العراقية إلى الإدانات: "إن الكيان الصهيوني يواصل سياسته العدوانية وتوسيع الصراع في المنطقة، والتي ينفذها دون رادع. والعراق يدين بشدة العدوان الصهيوني على إيران ويجدد التضامن والوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية".

