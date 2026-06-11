أعلنت دولة الإمارات العربية ، الخميس، تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة على ضفاف نهر الفرات في سوريا، وذلك بتوجيهات من محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة لدعم المجتمعات المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، وتأكيدًا على نهجها المستمر في تقديم المساعدات الإغاثية للدول المتأثرة.

وشملت المساعدات، التي تنفذها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، توفير مواد إغاثية أساسية ومستلزمات إيواء للرجال والنساء والأطفال، بهدف التخفيف من آثار الفيضانات وتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة.

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وأكد رئيس الوكالة،طارق العميري ، أن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة للاستجابة السريعة للكوارث والأزمات الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تعكس التزام الدولة بدعم المتضررين حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه مناطق واسعة من شرق وشمال شرق سوريا تداعيات الفيضانات التي اجتاحت حوض نهر الفرات خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة وزيادة تدفقات المياه القادمة من السدود التركية.

وبحسب السلطات المحلية، أسفرت الفيضانات عن وفاة ما لا يقل عن 15 شخصًا، معظمهم من الأطفال، إضافة إلى تسجيل عشرات حالات الغرق وخسائر مادية واسعة، فيما تعد محافظتا دير الزور والرقة من أكثر المناطق تضررًا.

وتواصل الجهات المحلية والمنظمات الإنسانية جهودها لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين، في ظل استمرار التحديات الناجمة عن الكارثة الإنسانية التي خلفتها الفيضانات.