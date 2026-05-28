رئيس الأركان الإسرائيلي: هناك محاولات لجرّ الجيش إلى معارك سياسية

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات داخلية إلى جانب التحديات الأمنية، في ظل محاولات لجرّه إلى صراعات سياسية من الأحزاب في الداخل الاسرائيلي لا تتعلق به.

وجاءت تصريحات زامير خلال مراسم تخريج دورة القيادة والأركان "ألون" التي أُقيمت في غليلوت شمال تل أبيب، حيث قال إن الجيش "مُتحدّى أيضًا من الداخل، مع وجود محاولات لجرّه إلى معارك سياسية ليست له".

وأضاف أن تداعيات الحرب باتت واضحة على مستوى القوى البشرية، وبنية القوات، والانضباط، والمعايير العسكرية، وكذلك على عائلات أفراد الجيش في المنازل.

وأكد زامير أن الجيش سيواصل العمل "بروح وطنية أكبر من كل المكونات المختلفة، وبمسؤولية وتواضع"، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية ستقف "سدًا منيعًا" في مواجهة هذه التحديات، وستقوم فقط بما هو صحيح ومهني ومستقل.