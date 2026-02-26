تجاهل ملكي لهاري وميغان في عمان… زيارة مثيرة للجدل بالأردن

واجه كل من الأمير هاري و ميغان ماركل تجاهلًا واضحًا من الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير حسين خلال زيارتهما الرسمية للأردن، التي أُطلق عليها إعلاميًا لقب "زيارة شبه ملكية".

ووصل الزوجان إلى العاصمة عمان ليلة الثلاثاء، وشرعا فورًا في سلسلة زيارات لجمعيات خيرية وفرص تصوير متعددة، إلا أن الملك عبد الله الثاني فضل عقد لقاءات مع رئيس إندونيسيا ورئيس منظمة الصحة العالمية، دون حضور هاري وميغان، رغم تعاون مؤسستهما الخيرية مع المنظمة. وكان عضو العائلة الملكية الوحيد الذي التقى الزوجين لفترة قصيرة هو الأميرة بسمة بنت طلال، عمة الملك الحالي.

وأشار مصدر مطلع داخل القصر إلى أن الزيارة المحاطة بالغطاء الإعلامي تشكل إحراجًا للملك تشارلز الثالث، خاصة بعد جولات مماثلة للزوجين في نيجيريا وكولومبيا.

وفي ظل التجاهل الملكي، استقبل الدبلوماسيون البريطانيون الزوجين في عمان، بينما انتقد الوزير المحافظ السابق تيم لوتون هذه الخطوة واعتبرها "غير مناسبة تمامًا"، محذرًا من أن منح الزوجين منصة رسمية قد يُفسر عن طريق الخطأ على أنه موقف رسمي للمملكة المتحدة.