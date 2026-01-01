تقرير: جنرالات في نظام الأسد أشادوا بـ"حرب الإبادة" في غزة

أشاد جنرالات الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بحرب "الإبادة" في قطاع غزة - هذا ما أفادت به اليوم (الخميس) قناة "الجزيرة" القطرية. ووفقًا للتقرير، حاول المسؤولون الكبار الحصول على دعم إسرائيلي من خلال القيام بخطوات عسكرية تزعزع الاستقرار في البلاد.

تسجيلات وصلت إلى الشبكة القطرية تشير إلى أن جنرال يُدعى سهيل الحسن، القائد السابق للقوات الخاصة في نظام بشار الأسد، أثنى كثيرًا على النشاط الإسرائيلي في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، حاول إقناع شخص بأنه "ضابط في الموساد الإسرائيلي"، من أجل الحصول على دعم داخل سوريا.

وفقاً لـ"الجزيرة"، سيتم لاحقاً نشر التسجيلات من قبلها. وثائق إضافية وصلت إلى الشبكة تظهر أن جنرالات حاولوا الحصول على دعم لـ"تحركات عسكرية" ستُنفذ في سوريا، وهدفها زعزعة الاستقرار في المنطقة. كما أُفيد أنه رغم سقوط نظام الأسد، لا يزال هؤلاء الجنرالات يعملون لمحاولة زعزعة الحكومة السورية الجديدة والحصول على مناطق نفوذ داخل الدولة.