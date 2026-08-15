الأميرة إيمان ترزق توأمًا.. فرحة كبرى تهز العائلة المالكة الأردنية

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكسندر ترميوتس رُزقا، يوم 14 أغسطس/آب 2026، بتوأم من الإناث.

وقدم الديوان الملكي التهاني والتبريكات للأميرة إيمان وزوجها، وللعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة ولادة حفيدتيهما الجديدتين. ولم يُعلن حتى الآن عن اسمي الطفلتين.

ولي العهد يهنئ شقيقته

وشارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن، إعلان الديوان الملكي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مهنئًا شقيقته الأميرة إيمان وزوجها جميل بهذه المناسبة.

وتأتي ولادة التوأم بعد نحو عام ونصف من ولادة ابنتهما الأولى أمينة، التي وُلدت في فبراير/شباط 2025.

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زواج الأميرة إيمان

وتزوجت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من جميل ألكسندر ترميوتس في مارس/آذار 2023، في حفل حضره أفراد من العائلة المالكة الأردنية وعدد من الشخصيات.

وكانت الملكة رانيا قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي حمل ابنتها الأميرة إيمان، قبل أن يعلن الديوان الملكي رسميًا عن ولادة التوأم.

وتشكل ولادة الطفلتين مناسبة عائلية جديدة للعاهل الأردني والملكة رانيا، اللذين أصبح لديهما الآن حفيدتان من ابنتهما الأميرة إيمان، إلى جانب ابنتهما أمينة.