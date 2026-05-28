في مقال تحليلي نشره البروفيسور الإسرائيلي عوزي رابي في موقع "والا" العبري، يطرح الكاتب قراءة نقدية للوضع في قطاع غزة، مؤكداً أن سلسلة الاغتيالات الناجحة لقيادات في حركة حماس لم تؤدِّ حتى الآن إلى تغيير جوهري في الواقع الميداني والسياسي داخل القطاع.

ويشير رابي إلى أن تصفية قيادات بارزة في الحركة، مثل محمد عودة وعز الدين الحدّاد، شكّلت إنجازاً عسكرياً واستخباراتياً مهماً لإسرائيل، لكنها لم تنعكس على شكل تحول في بنية الحكم أو ظهور بديل سلطوي داخل غزة.

وبحسب التحليل، فإن حماس، رغم الضربات القاسية التي تلقتها، لم تعد تعمل بالصيغة العسكرية الهرمية السابقة، لكنها ما تزال حاضرة في القطاع عبر شبكات محلية أصغر، تعتمد على السيطرة غير المباشرة من خلال الخوف، وتوزيع الموارد، والسلاح، والعلاقات العائلية والمحلية.

ويحذر الكاتب من أن تراجع البنية القيادية المركزية للحركة قد يؤدي إلى انتقال مركز ثقلها إلى الخارج، حيث قيادة الحركة في الشتات ومراكز التمويل والتنسيق السياسي، ما يعني استمرار قدرتها على التأثير رغم تراجع قوتها العسكرية في غزة.

كما يلفت رابي إلى أن المشكلة الأساسية في المقابل الإسرائيلي لا تكمن فقط في "نجاح مطاردة القيادات"، بل في غياب خطة واضحة لليوم التالي، أي عدم وجود بديل حكم قادر على إدارة القطاع ومنع عودة حماس بصيغتها الجديدة.

ويخلص المقال إلى أن إسرائيل، رغم نجاحها في تفكيك جزء كبير من البنية العسكرية لحماس، لم تنجح بعد في ترجمة هذا الإنجاز إلى واقع مستقر، وأن التحدي الحقيقي لم يعد عسكرياً فقط، بل سياسي وإداري يتعلق بشكل غزة بعد الحرب.