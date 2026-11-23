كشفت دانا أولمرت، ابنة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، عن اعتقالها خلال احتجاج جرى قرب منزلها في تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، متهمة أفراد الشرطة بالاعتداء عليها جسدياً واحتجازها لساعات داخل زنزانة وهي مقيدة بالأصفاد.

وقالت أولمرت، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إنها تلقت دعوة للمشاركة في احتجاج نظمته مجموعة من سكان الحي، على خلفية ما وصفته بمضايقات الشرطة المتكررة لأحد المتظاهرين المناهضين لرئيس الكنيست أمير أوحانا.

وأضافت أنها قررت الانضمام إلى الاحتجاج رغم ترددها في مغادرة منزلها، لكنها لم تتوقع أن ينتهي الأمر باعتقالها وعودتها إلى منزلها قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً، بعد ساعات من الاحتجاز.

واتهمت أولمرت أفراد الشرطة باستخدام العنف المفرط ضدها، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب واحتُجزت وهي مكبلة بالأصفاد. وأوضحت أنها أُفرج عنها لاحقاً بشروط تقييدية، مقابل كفالة مالية بلغت عدة آلاف من الشواكل.

وأعلنت أولمرت أنها قدمت شكوى إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، ضد الشرطي الذي اتهمته بالاعتداء عليها واعتقالها دون مبرر.

ربط الاعتقال بظروف احتجاز ناشط فلسطيني

وفي منشورها، قارنت أولمرت تجربتها بما قالت إنه ظروف اعتقال الناشط الفلسطيني والطالب الجامعي المقدسي مهدي تونسي، الذي أشارت إلى أنه اعتُقل قبل نحو أسبوعين، ويُحتجز في ظروف صعبة، بحسب روايتها.

وقالت إن شعره ولحيته حُلِقا، وإن نظارته الطبية سُحبت منه، معتبرة أن ما تعرضت له لا يقارن بما يواجهه ناشطون فلسطينيون خلال الاعتقالات، ولا سيما المعتقلون إدارياً.

كما انتقدت سياسات الحكومة الإسرائيلية وطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الفلسطينيين، داعية إلى عدم الصمت إزاء ما وصفته بالتمييز والعنصرية.

وأشادت أولمرت بالمتضامنين معها وبالمبادرة التي تقدم الدعم القانوني للمعتقلين، مشيرة إلى أن سكان حيها ساعدوا في الحفاظ على هاتفها المحمول بعد أن أسقطه أحد أفراد الشرطة من يدها خلال الاعتقال.

واختتمت منشورها بالتعبير عن أملها في الإفراج عن مهدي تونسي وتمكنه من تقديم شكوى بشأن ظروف اعتقاله.