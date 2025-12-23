وزارة الخارجية السورية تنشر خريطة دون الجولان وتفتح باب التكهنات

أثار منشور صادر عن وزارة الخارجية السورية على منصة “إكس” جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت في الصورة المرفقة خريطة لسوريا من دون هضبة الجولان المحتلة، ما فتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول دلالات هذا الغياب وتوقيته.

وجاءت الخريطة ضمن منشور رسمي احتفالًا برفع “قانون قيصر”، إلا أن مستخدمين لاحظوا اختلافها عن الخريطة المعتمدة والمنشورة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، والتي تُظهر الجولان جزءًا لا يتجزأ من الأراضي السورية المحتلة، وفق القرارات الدولية.

ورغم حساسية القضية، لم تصدر وزارة الخارجية السورية أي توضيح بشأن مصدر الخريطة أو سبب تغييب الجولان عنها، الأمر الذي اعتبره ناشطون مسألة تتجاوز الخطأ التقني أو التصميمي، لتلامس رمزية سيادية وسياسية بالغة الأهمية.

غضب وتساؤلات على منصة “إكس”

وتداول مستخدمون الصورة على نطاق واسع، مرفقة بمقارنات بصرية تُظهر الفرق بين الخريطة المنشورة والخريطة الرسمية، متسائلين عمّا إذا كان تغييب الجولان مقصودًا أم ناتجًا عن إهمال، ولماذا لم يتم تصحيح المنشور حتى الآن.

واعتبر مغردون أن صمت الخارجية السورية يزيد من حدة الجدل، خصوصًا أن قضية الجولان تُعد من أكثر القضايا رسوخًا في الوعي السياسي والشعبي السوري، ولا تزال محورًا ثابتًا في الخطاب الرسمي للدولة.