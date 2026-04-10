تقرير: جولة مفاوضات جديدة الأسبوع الوشيك لبحث إعادة فتح مضيق هرمز بمشاركة 41 دولة

ستعقد بريطانيا جولة جديدة من المفاوضات مع حلفائها، الأسبوع الوشيك، لبحث سبل فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية دون اللجوء إلى دفع رسوم لإيران، بحسب ما أكده مسؤول بريطاني مطلع لمجلة "بوليتيكو"، اليوم الجمعة، وأضاف" 41 دولة ستجتمع للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران، وسط خلافات حول عدة ملفات، من بينها الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، الذي كان يمر عبره يومياً قبل الحرب نحو 20% من إمدادات العالم من النفط والغاز"

وأشارت المجلة إلى أن ترامب مارس ضغوطاً على حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتقديم خططهم لضمان حرية الملاحة عبر المضيق، موضحةً أن اجتماعاً عقده الرئيس الأميركي، الخميس، مع الأمين العام للحلف مارك روته أعطى انطباعاً بأنه يريد إجراءات ملموسة في أقرب وقت ممكن، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع.

وفي السياق أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، بوصول وفد إيراني برئاسة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد تمهيداً لإجراء محادثات مع الجانب الأميركي. مشيرة إلى أن "الوفد الإيراني يتألف من اللجان الأمنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية"، وتابع "إذا وافق الجانب الآخر على الشروط المسبقة التي وضعتها إيران لبدء المفاوضات، فستبدأ هذه المحادثات".فيما وصل من الجانب الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، برفقة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

ويرافق قاليباف في هذه الرحلة وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، وعدد من أعضاء البرلمان.