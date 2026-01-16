خطوة تركية تغير ميزان القوة الإقليمي في الشرق الأوسط

تجري تركيا محادثات مع المملكة العربية السعودية وباكستان بشأن إمكانية الانضمام إلى الاتفاق الدفاعي الاستراتيجي الثلاثي، الذي يربط الرياض وإسلام آباد ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث.

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن المحادثات مستمرة ولم يتم توقيع أي اتفاق نهائي بعد، مشدداً على ضرورة بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي قبل إتمام أي تحالف رسمي.

وكانت السعودية وباكستان قد وقعتا في سبتمبر 2025 على اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك (SMDA)، الذي ينص على اعتبار أي اعتداء على إحدى الدولتين اعتداءً على كلاهما، على غرار ما ينص عليه المادة الخامسة في اتفاقية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع الحفاظ على مرونة وعدم وجود التزام بالتدخل العسكري التلقائي.

ويشير الخبراء إلى أن انضمام تركيا قد يعزز قدرات التحالف الثلاثي، حيث توفر السعودية الموارد المالية، وباكستان القدرات العسكرية، بينما تساهم تركيا بخبرتها في الصناعة الدفاعية وتجاربها العسكرية كعضو في حلف الناتو.

كما أن الاتفاقية قد تمثل خطوة نحو تعزيز الردع والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأجزاء من شمال إفريقيا، مع احتمالات مستقبلية لتوسيع التحالف ليشمل دولاً أخرى في المنطقة.