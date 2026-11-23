قدّم وزير الصحة اليوناني أدونيس جورجياديس تقييماً صريحاً لمكانة إسرائيل في الغرب خلال مقابلة مع قناة i24NEWS.

وبصفته داعمًا صريحًا للبلاد، رأى أن إسرائيل أخفقت في إقناع الجمهور الغربي بمبررات الطريقة التي خاضت بها الحرب في غزة.

قال جورجياديس خلال زيارة لاستوديو i24NEWS في إسرائيل: «أريد أن أكون السياسي الأكثر تأييدًا لإسرائيل في العالم. لكنكم خسرتم حرب الدعاية».

قال جورجياديس إنه يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سعى إلى الحد من سقوط ضحايا بين المدنيين، مشيرًا إلى رسائل الإخلاء التي أرسلها قبيل الضربات. واعتبر أن إخفاق إسرائيل في إيصال روايتها «أفسح مجالًا واسعًا لموجة جديدة من معاداة السامية في الغرب».

وصف اليونان بأنها استثناء، واستذكر كيف كتب منشورًا على فيسبوك يدافع فيه عن إسرائيل بينما كان في طريقه إلى مستشفى في شمال اليونان. وحثّه موظفوه على التريث، محذرين من أن توقيت المنشور قد ينطوي على مخاطر سياسية بالنسبة إلى نائب منتخب. وتذكّر أنه قال لهم: «لا، سأفعل ذلك الآن».

أرجع جورجياديس تعزيز العلاقات اليونانية الإسرائيلية إلى عام 2010، وقال إن الشراكة تجاوزت السياسيين الذين ساعدوا في بنائها. وأضاف: «لا تعتمد على هوية رئيس الوزراء، أو على ما إذا كنت سأتولى منصب وزير أم لا».

وردًا على سؤال بشأن مخطط إيراني مزعوم قالت قناة i24NEWS إنه أُحبط في اليونان، أشاد جورجياديس بتعاون الشرطة اليونانية مع جهاز الموساد الإسرائيلي والسلطات في مقدونيا الشمالية. وقال إن على الحكومات الأوروبية أن تأخذ على محمل الجد التهديد الذي يشكله برنامج الصواريخ الإيراني.