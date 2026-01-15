زلزال مفاجئ قرب ديمونا يهزّ البحر الميت وجنوب النقب بقوة 4.2 درجات

شعر سكان مناطق واسعة في إسرائيل، صباح اليوم الخميس، بهزة أرضية بلغت قوتها 4.2 درجات على مقياس ريختر، تمركزت قرب مدينة ديمونا، وفقًا لما أفاد به المعهد الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC).

وبحسب التقارير، امتدت الهزة لتشمل منطقة البحر الميت، جنوب النقب، وأجزاء أخرى من البلاد. كما وردت بلاغات عن شعور السكان بالزلزال في عدد من المواقع، من بينها عراد، المنطقة الصناعية روتِم، الفُرعة، كفر النُقّاد، عين بوكِك، فنادق البحر الميت، متسبيه شاليم، نؤوت هكِكار، عين تمر، نيفيه زوهر، مسعدة، وحمّامات عين جدي.

من جهتها، أعلنت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) أنه لم تُسجّل أي مكالمات طوارئ أو إصابات نتيجة الهزة.

يُذكر أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سُجّلت في إسرائيل هزتان أرضيتان خفيفتان أعقبتا زلزالًا متوسط الشدة وقع في منطقة قبرص، حيث شعر بهما سكان في معاليه أدوميم، كما أفاد سكان في شمال البلاد بشعورهم بالهزات آنذاك.