أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الجمعة، عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 28 آخرين، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون داخل إحدى الكنائس في محافظة الكرك، خلال مراسم تشييع جنازة. وأكدت مديرية الأمن العام الأردنية أن التحقيقات في الحادث "تجري على قدم وساق"، مشيرة إلى أنها ستعلن نتائجها أولاً بأول، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت المديرية أفادت، في وقت سابق، بأن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة المتورطين في الحادث. وذكر وزير الاتصال الحكومي الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أن الأجهزة الأمنية تتابع ميدانياً حادثة إطلاق النار في محافظة الكرك، مؤكداً أنها ستصدر بيانات تتضمن المعلومات بعد التحقق منها.

وأفاد إعلام رسمي أردني بأن أعداد المصابين في حادثة إطلاق النار بمحافظة الكرك كبيرة، مشيراً إلى أن قوات الأمن تلاحق مسلحين اثنين ترجّلا من سيارة وأطلقا النار بشكل متواصل لمدة 5 دقائق قبل فرارهما من الكنيسة، واستخدم أحدهما سلاحاً آلياً، فيما استخدم الآخر مسدساً.