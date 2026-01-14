الجريمة التي هزت المجتمع العربي: الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهًا بقتل الطالب نبيل صفية من كفر ياسيف

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، تفاصيل جديدة من التحقيق في مقتل الفتى نبيل أشرف صفية (15 عامًا)، الذي قُتل بإطلاق نار قبل نحو شهرين في قرية كفر ياسيف. وأفادت نتائج التحقيق بأن الجريمة وقعت على خلفية نزاع دموي داخل المجتمع العربي، وأن الفتى لم يكن الهدف المباشر لإطلاق النار.

وبحسب التحقيق، وصل المشتبه به إلى مكان الحادث على متن دراجة نارية برفقة شخص آخر، وقام بإطلاق النار باتجاه سيارة كان يستقلها الفتى مع أحد أفراد عائلته. وأسفر إطلاق النار عن إصابة الفتى بجروح قاتلة أدت إلى وفاته، فيما تشير الشبهات إلى أن الهدف كان أحد أقاربه.

كما أظهرت التحقيقات أن الفتى التقى صدفة بقريبه قبل الحادث بفترة قصيرة وصعد إلى سيارته، قبل أن ينفذ المشتبه به عملية إطلاق النار.

وخلال تقدم التحقيق، تمكنت وحدة التحقيق المركزية من كشف هوية المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من بلدة أبو سنان. وقد داهمت الشرطة منزله واعتقلته للتحقيق، وفي نهايته تم توقيفه، حيث جرى تمديد اعتقاله بقرار من المحكمة.

وأشارت الشرطة إلى أنه من المتوقع تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه به خلال الأيام القريبة، مرفقة بطلب لتمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية.