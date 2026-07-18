الحكومة الكولومبية الجديدة تنسحب من قضية محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

أعلن مكتب الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبريلا في بيان، أن "الحكومة الكولومبية الجديدة ستسحب تدخل بلادها في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية"،وتابع"يشمل الاتفاق تبادلًا فوريًا للسفراء، وإلغاء متطلبات التأشيرة من كلا الجانبين، وخطوات نحو افتتاح سفارة كولومبية في إسرائيل".

وقال مكتب الرئيس المنتخب: "سيتم تعزيز العلاقة التاريخية التي قطعتها حكومة بيترو من جانب واحد"، مُضيفًا أن "كولومبيا ستسعى إلى استعادة مكانتها كشريك دولي موثوق".

كما تعهدت الحكومة الجديدة بتغيير مواقف كولومبيا في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، وأعلنت سحب إعلان التدخل الذي قدمته بوغوتا في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

ويأتي هذا القرار عقب اجتماع عُقد في واشنطن بين وزير الخارجية الكولومبي جدعون ساعر ووزير الخارجية الكولومبي الجديد عمر بولا إسكوبار، حيث اتفق الجانبان على خارطة طريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بشكل كامل وفوري، بدءًا من 7 أغسطس/آب، وهو تاريخ تولي الحكومة الكولومبية الجديدة مهامها.

وكانت كولومبيا قد قدمت إعلانًا في أبريل/نيسان 2024 في عهد الرئيس غوستافو بيترو، ساعيةً للتدخل في قضية جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها خلال الحرب في غزة. وقد رفضت إسرائيل هذه الادعاءات ووصفتها بالباطلة، واتهمت جنوب أفريقيا بتحريف الاتفاقية.

وفي مايو/أيار 2024، قطع بيترو العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، مُشيرًا إلى سلوك إسرائيل في غزة ومُكررًا اتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.