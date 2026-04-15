مجزرة مروعة تهز تركيا: طالب يفتح النار داخل مدرسة ويقتل 8 أطفال ومعلم

قُتل تسعة أشخاص، بينهم ثمانية أطفال ومعلم، في حادث إطلاق نار داخل مدرسة في جنوب تركيا، في واحدة من أكثر الحوادث دموية داخل المؤسسات التعليمية في البلاد.

وبحسب التقارير، نفّذ الهجوم طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، قبل أن يُقتل لاحقًا، حيث فتح النار داخل فصلين دراسيين في محافظة كهرمان مرعش.

وأشارت المعلومات إلى أن الطالب استخدم خمسة أسلحة نارية وسبعة مخازن ذخيرة، تعود لوالده الذي كان يعمل شرطيًا سابقًا، ما ساعده على تنفيذ الهجوم بهذا الحجم.

وهرعت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث، فيما باشرت السلطات تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها، حيث اعتقلت المشتبه به

وأثار الحادث صدمة واسعة في تركيا، وسط دعوات لتشديد الرقابة على الأسلحة وتعزيز إجراءات الأمن داخل المدارس لمنع تكرار مثل هذه المآسي.