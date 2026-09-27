بعد جدل التحذير.. نتنياهو يلتقي اليوم محمد بن زايد في الإمارات

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) برئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد. اللقاء السري يأتي بعد الضجة التي أثيرت عقب التقرير عن مكالمة التحذير بين بن زايد ونتنياهو قبل هجوم 7 أكتوبر.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة "هآرتس" أنه في نهاية سبتمبر 2023، نقل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحذيرًا صريحًا بشأن نية السنوار الإضرار بإسرائيل. وبحسب التقرير، حذر بن زايد رئيس الحكومة الإسرائيلي من أن السنوار يخطط لخطوة كبيرة ضد إسرائيل – لكن نتنياهو لم يطلع رؤساء الأجهزة الأمنية.

وجاء في التقرير أيضًا أن "بن زايد حث نتنياهو على الدخول بجدية في الصورة. إلا أنه لمفاجأته، رد رئيس الحكومة الإسرائيلي بهدوء نسبي عندما سمع المعلومات".

جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء لصحيفة "هآرتس": "هذا كذب مطلق! رئيس الوزراء نتنياهو لم يتحدث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة المذكورة ولم يتلقَ منه أي تحذير".

بعد ذلك أضافوا: "التقارير في وسائل الإعلام غير صحيحة. لم يتلقَّ رئيس الحكومة أي تحذير من دولة الإمارات العربية المتحدة قبل السابع من أكتوبر. وإن وُجدت أي معلومات ذات صلة، فقد تم نقلها عبر القنوات الاستخباراتية بين البلدين."