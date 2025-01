رئيس الوزراء الإسرائيلي:"ضربنا الحوثيين في اليمن وسيدفعون ثمن عدوانهم غاليا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة،إنه"ضربنا الحوثيين في اليمن وسيدفعون ثمن عدوانهم غاليا" وتابع "لن نتسامح مع أي أذى يلحق بمواطنينا وبلدنا"وأضاف"الحوثيون يدفعون ثمنا باهظا كما وعدنا"،وأفاد"سنعمل ضد أي أحد يهددنا في أي مكان وأي وقت".

وأكد نتنياهو على أن"الحوثيون هم ذراع إيران ويخدمون أهداف الإرهاب للمحور الإيراني في الشرق الوسط"

ومن جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق من هذا المساء،"لن تكون هناك حصانة لأحد وسنلاحق قادة تنظيم الحوثي الإرهابي أيضاً".

وقان الجيش الإسرائيلي في بيان، قد أكد، مساء اليوم الجمعة،على "تنفيذ ضربات في اليمن باستخدام طائراته المقاتلة وقواته البحرية"، مشيرا إلى أنه "قصف عدة أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، منها محطة كهرباء حزيز في صنعاء، إضافة إلى "البنية العسكرية" في ميناءي الحديدة ورأس عيسى".

