رئيس الوزراء الإسرائيلي:"ضربنا الحوثيين في اليمن وسيدفعون ثمن عدوانهم غاليا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة،إنه"ضربنا الحوثيين في اليمن وسيدفعون ثمن عدوانهم غاليا" وتابع "لن نتسامح مع أي أذى يلحق بمواطنينا وبلدنا"وأضاف"الحوثيون يدفعون ثمنا باهظا كما وعدنا"،وأفاد"سنعمل ضد أي أحد يهددنا في أي مكان وأي وقت".

وأكد نتنياهو على أن"الحوثيون هم ذراع إيران ويخدمون أهداف الإرهاب للمحور الإيراني في الشرق الوسط"

ومن جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق من هذا المساء،"لن تكون هناك حصانة لأحد وسنلاحق قادة تنظيم الحوثي الإرهابي أيضاً".

وقان الجيش الإسرائيلي في بيان، قد أكد، مساء اليوم الجمعة،على "تنفيذ ضربات في اليمن باستخدام طائراته المقاتلة وقواته البحرية"، مشيرا إلى أنه "قصف عدة أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، منها محطة كهرباء حزيز في صنعاء، إضافة إلى "البنية العسكرية" في ميناءي الحديدة ورأس عيسى".

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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أدرعي في بيان على منصة "إكس" أن "هذه الغارات تأتي في ضوء الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين ضد إسرائيل ومواطنيها وضد البنى التحتية المدنية في إسرائيل والتي تشمل إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل".وأضاف "إسرائيل تملك الحق والواجب لحماية نفسها"، معتبراً أن "الحوثي" يعد وكيلاً مركزياً في المحور الإيراني ويلعب دوراً في زعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرية الملاحة الدولية".

، حيث استهدفت غارة أميركية بريطانية وإسرائيلية مشتركة، اليوم الجمعة، مواقع عسكرية للحوثيين في مناطق متفرقة وتركزت الغارات على ميناء الحديدة باليمن في محيط ميدان السبعين ومعسكر 48، وجبل عطان ومعسكر الحفاء ومحطة الكهرباء في العاصمة صنعا، ومخازن أسلحة وأنفاق منصات إطلاق صواريخ ومسيرات في منطقة حرف سفيان بين محافظتي عنران وصعدة أقصى شمال اليمن، ومينائي الحديدة ورأس عيسى على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر".

وفي السياق قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان، اليوم الجمعة، إنها استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" وعدد من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال اليومين المنصرمين، وأكد على أن "عملية الاستهداف نجحت في إفشال هجوم جوي جديد ضد بلادنا انطلاقاً من تلك الحاملة التي أُجبرتْ مع القطع الحربية التابعة لها على مغادرة منطقة شمالي البحر الأحمر".مشيرة إلى أن"قصف أهداف في تل أبيب بثلاث طائرات مسيرة"، لافتة إلى أن "الطائرات "تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح".