إسرائيل ستزود جنودها في لبنان ببنادق صيد لمواجهة تهديد مسيرات حزب الله

لمواجهة تهديد الطائرات المُسيّرة، سيبدأ الجيش الإسرائيلي قريباً بتزويد المقاتلين في لبنان ببنادق صيد، كما كشف لأول مرة هذا المساء (الإثنين) المراسل العسكري في القناة العبرية يانون شالوم ييتاح. ويقدّر الجيش الإسرائيلي أن الخطوات والوسائل الجديدة ستقلل من احتمالية الإصابة بنسبة 80%.

المخزون الأولي لبنادق الصيد (المعدة أصلاً للطيور) قد تم شراؤه بالفعل، وفي هذه الأيام يجري الجيش الإسرائيلي اختبارات أخيرة في الميدان. بالتوازي: تم توزيع تعليمات جديدة بشأن تصرف المقاتلين في الجبهة. لدواعٍ أمنية تتعلق بالقوات الإسرائيلية لا يمكن التطرق لها في هذه المرحلة.

سائر الحلول (بما في ذلك الطائرات المسيّرة الاعتراضية و"سبايدرمان" من أنواع مختلفة) - ليست في الأيام القريبة القادمة سيتم عرض حلول لها. العملية من المتوقع أن تستغرق أسابيع أخرى على الأقل.

حزب الله أدخل إلى المعركة طائرات مسيرة مفخخة تتحدى الجيش الإسرائيلي. هذا جيل جديد وأكثر خطورة من الطائرات بدون طيار الرخيصة التي استخدمها في جولة القتال السابقة.

الطائرات المسيرة المفخخة التي يستخدمها حزب الله تكاد لا تحتاج إلى تغطية، ولذلك من الصعب التشويش على تردداتها. فهي متصلة بكابل ألياف بصرية بعيد - وبهذا لا يمكن حرف مسارها بواسطة وسائل إلكترونية. هذه التكنولوجيا موجودة منذ حوالي نصف عقد في ساحة المعركة الدموية بين روسيا وأوكرانيا. مؤخرًا، اعترف مصدر أمني رفيع: "إنها مفاجأة كبيرة. لم نستعد بشكل كافٍ لهذا التهديد".