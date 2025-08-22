"حكومة الشرع تخفي حقيقة الموافقة على فتح ممر من إسرائيل إلى السويداء"

قد يعجبك أيضًا -

على ضوء المباحثات بين إسرائيل وسوريا ورفض دمشق فتح ممر انساني لادخال المساعدات، أكد الصحافي من الجولان عطا فرحات أن " حكومة الشرع تخفي حقيقة الموافقة على ممر إنساني من إسرائيل الى السويداء" يمكن متابعة مداخلته كاملة في الفيديو.

جاءت تصريحات فرحات خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال: "لا يوجد رفض، بل هناك موافقة سورية لإدخال المساعدات ، بيان وزارة الخارجية الخميس أكد ذلك، هم وافقوا على فتح المعبر، وكانت نقطة الخلاف ان يتم فتحه من شماله أو جنوبه، هم يحاولون امتصاص غضب الشارع السوري الذي يرفض أي تطبيع، جزء كبير من الشعب يرفض التطبيع، على سبيل المثال عشائر الجولان أصدرت بيانا بعد التقارير عن تطبيع ، أكدت فيه لا نسمح لاحد في سوريا أن يتنازل عن أرضنا، وبيوتنا واراضينا وقرانا، بعدها بدأ الحديث عن اتفاق أمني، الحكومة تخاف من ردود الفعل الشعبية، لذلك ادخلوا المساعدات من أراضي الجولان، اي ان الممر من ارض سورية الى ارض سورية اخرى"

