قطر غيت| "حوار ساخر": رسائل برفرمان وفيلدشتاين بعد مقتل 6 مخطوفين إسرائيليين في غزة

كان هذا واحداً من الأحداث الأكثر تطرفاً وزلزلة منذ السابع من أكتوبر. في ظهر يوم السبت، 31 أغسطس 2024، قُتل ستة مختطفين بإطلاق نار من مسافة صفر على يد مسلحي حماس، بعد أن اقتربت قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة التي كانوا يحتجزون فيها في رفح. اليوم (الأربعاء) يكشف محلل الشؤون القانونية، أفيشاي جرينتساج، عن مراسلات واتساب الداخلية من الدائرة الأقرب إلى رئيس الحكومة، والتي توثق في الوقت الحقيقي الطريقة التي استُقبلت بها الأنباء في المكتب - والحوار الذي دار حولها.

في مراسلات بين إيلي فلدشتاين وتساحي برفرمان، رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، وصف فلدشتاين في الساعة 18:31: "حدث الحادث الأكثر فظاعة منذ بداية الحرب وهذا سيهز كل شيء." بعد دقائق أفاد عن مقتل ستة مختطفين "بارزين".

برفرمان يرد بتشكك، ويشدد أن الحديث يدور عن شائعات، لكن بعد تسع دقائق يعود إلى الرسالة الدراماتيكية لفيلدشتاين ويرد: "سيهز خصيتي غالانت". فيلدشتاين يجيب ضاحكًا ويكتب: "المشكلة فقط أن غالانت ليس لديه خصيتان، فليعد أيامه وينتحر".

في مراسلات موازية، فلدشتاين يُطلع أيضًا يوناتان أوريخ على تفاصيل الحدث، ينقل إليه معلومات استخباراتية، أسماء المختطفين الذين قُتلوا، ويُجري معه محادثات صوتية طويلة في الوقت الحقيقي. أثناء المحادثات، يقوم الاثنان بصياغة رسائل سياسية وإعلامية تتعلق بتداعيات القتل، صفقة الأسرى، والضغط على المستوى السياسي والعسكري.

في الرسائل التي أرسلها فلدشتاين كُتب من بين أمور أخرى أن عملية القتل "ستؤثر على السنوار أكثر مما ستؤثر علينا"، وأن ثمن العملية يجب ألا يكون صفقة بل تصعيد القتال. وأكد أن الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى صفقة هو أمريكي وقطري - وليس ضغطًا جماهيريًا في إسرائيل.

المراسلات تعرض صورة واضحة لمشاركة عميقة لفيلدشتاين في عمل مكتب رئيس الحكومة، ارتباط مباشر مع كبار المسؤولين في الدائرة المقربة، وشعور بحرية مطلقة في الحوار - خلافًا للادعاءات اللاحقة من محيط رئيس الحكومة التي تقول إن فيلدشتاين لم يعمل في المكتب.

تعزيز لذلك يمكن العثور عليه أيضًا في مراسلات لاحقة، والتي تتضمن تحديثًا مباشرًا من فلدشتاين إلى رئيس الطاقم برويرمان حول استشهاد العقيد إحسان دقسة في أكتوبر 2024، إلى جانب اقتراح بعقد مكالمة عاجلة مع أوريخ من أجل تجهيز رئيس الحكومة لتصريح علني.

جيل ديكمان، ابن عمة كرمل غات الراحلة التي قُتلت في أسر حماس، علّق على النشر وصرخ: "أتمنى لفيلدشتاين وبرافرمان أنه في اليوم الذي يختطفون فيه على يد حماس، مجرمين حقيرين وعديمي القلب كموظفي مكتب نتنياهو سيكونون مسؤولين عن إعادتهم أحياء. يجب التحقيق مع نتنياهو وكل مكتبه تحت التحذير بسبب تسريب وثيقة البيلد، عرقلة الإجراءات والتفريط بحياة الأسرى على أيدي الوسطاء القطريين، ابتداءً من صباح الغد. ازدراء مكتب نتنياهو لحياة الإنسان كلّفنا وسيتسبب لنا بالمزيد من الدماء".