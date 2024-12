"فصائل المعارضة استولت على القصر الرئاسي في حلب": آخر التطورات عن هجومها بمناطق متعددة في سوريا

تتواصل المعارك اليوم (الأحد) في عموم سوريا، حيث سُجلت على مدار اليوم الأخير عدد من التطورات الهامة في المعارك، إلى جانب الاستيلاء على مناطق. ومن بين أمور أخرى، سيطرت فصائل المعارضة السورية على القصر الرئاسي بالقرب من مدينة حلب. وفي التوثيقات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، شوهدوا وهم يسيرون في المبنى.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن القوات الجوية السورية والروسية كثفت هجماتها على مواقع فصائل المعارضة وخطوط الإمداد. وأفادت القيادة العسكرية السورية عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص في هذه العملية.

كما أفادت التقارير أن الجيش السوري عزز قواته في محافظة حماة ويستعد لهجوم مضاد. وفي إطار الاستعدادات وصلت إلى المنطقة تعزيزات تضم جنوداً ومعدات ثقيلة وراجمات صواريخ، بهدف مساعدة قوات الجيش السوري على التقدم في هذه المنطقة.

AFP

في الوقت نفسه، تم نشر توثيق سوري لطائرة مقاتلة وصواريخ عثر عليها في قاعدة كفيريس التابعة للجيش السوري والتي سيطرت عليها قوات المعارضة، إلى جانب توثيق القصر الرئاسي بعد الاستيلاء عليه:

ورغم اقتحام القصر، نشر مكتب الرئاسة السورية توثيقا من داخل البلاد للقاء بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني الذي يزور البلاد.

social networks

في غضون ذلك، أفادت بوابة "دير الزور 24" الإخبارية العاملة شرقي سوريا، أن الجماعات المسلحة الإيرانية وضعت كافة جنودها المتمركزين في منطقة البوكمال على الحدود مع العراق في حالة استنفار عسكري. وبحسب التقرير، تستعد الجماعات المسلحة لبدء مناورات عسكرية مشتركة في مناطق مختلفة من المنطقة، بعد مراقبة تحركات قوات المعارضة المسلحة السورية. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام سورية أن قوات "قسد" (قسد – المقاتلين الأكراد) أعلنت التعبئة العامة، وذلك على ضوء آخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

في الوقت نفسه، ينتشر المسلحون العراقيون الموالين لايران في دمشق خوفا من تهديد قوات المعارضة السورية لاستهداف مقدساتهم في حي السيدة زينب، بحسب تقرير نشر على بوابة الأخبار العراقية "بغداد اليوم"، وذلك استنادا الى مصدر مقرب من الفصائل. ووفقا له، فإن الجماعات المسلحة العراقية موجودة في منطقة السيدو زينب منذ سنوات، كما فعلت القوات الشيعية الأخرى، والآن سمعت إعلانات من المعارضة السوريين - ومعظمهم من السنة - بأن الأماكن المقدسة ستكون جزءا من بنك أهدافهم، وبالتالي هناك حاجة إلى قوات قتالية إضافية في المنطقة.

إلى جانب ذلك، نشر الصحفي السوري المعارض عمر مدنية توثيقا غير عادية إلى حد ما، يظهر فيها فصائل المعارضة وهم يأسرون عددًا من جنود الجيش السوري، بما في ذلك مقاتلات، وهو أمر غير شائع هناك. وفي اليومين الأولين من القتال، انتشرت شائعة عن مقتل "أول مقاتلة في الجيش السوري"، وهو أمر لا مجال لتأكيده أو نفيه.

وفي فيديو آخر يظهر عناصر المعارضة وهم يستعرضون الجنود السوريين الذين تم أسرهم أثناء سيطرة قوات المعارضة على قرية خناصير جنوب حلب، بينما يقول ناشط من المعارضة وهو يستعرض الأسرى "اليوم خناصر - غداً حمص":

وفي الوقت نفسه، أعلن مقاتلو المعارضة السورية سيطرتهم على "المصانع الدفاعية" في السفيرة شرق حلب. وفي المكان توجد مصانع الصناعات الدفاعية السورية حيث يتم تصنيع الصواريخ وبحسب التقارير فإن هناك بقايا أسلحة غير تقليدية.

AP Photo/Omar Albam

ساحة معركة أخرى هي المطار العسكري في حماة. وذكرت قناة المعارضة السورية syriaTV أن قوات الدفاع الجوي تقاتل الطائرات بدون طيار التي تحلق في المنطقة، ويمكن التقدير أن هذا هو أحد الأهداف التالية للفصائل، وستكون السيطرة عليه بمثابة تقدم كبير لهم.

في غضون ذلك قالت الرئاسة السورية في بيان مكتوب، إنه خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس جمهورية أبخازيا بالإنابة، أكد الأسد أن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة. وهذه هي اللغة التي ستكسره وتقضي عليه".