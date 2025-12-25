المجتمع اليهودي السوري يهزّ سوق العقارات في القدس بصفقة تاريخية

كشفت تقارير إسرائيلية عن صفقة عقارية غير مسبوقة في القدس، أقدم خلالها المجتمع اليهودي السوري (الحلبي) القادم من الولايات المتحدة على شراء برجين سكنيين كاملين يضمان نحو 200 شقة سكنية، في صفقة قُدّرت قيمتها بحوالي مليار شيكل، لتُعد الأكبر من نوعها في تاريخ سوق العقارات الإسرائيلي.

وبحسب تقرير لقناة 12 الإسرائيلية، فإن الصفقة لم تكن مجرد استثمار عقاري تقليدي، بل جاءت في إطار رغبة المجتمع السوري اليهودي في الحفاظ على نسيج اجتماعي متماسك وهوية جماعية موحدة داخل إسرائيل، وهو ما يفسر الشراء الجماعي الكامل للمشروعين السكنيين.

نير شموئيل، الرئيس التنفيذي لشركة Snir Real Estate Marketing، أكد أن الحديث يدور عن جمعية موحدة لأبناء المجتمع الحلبي وليس عن مجموعة مشترين منفصلين، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعكس قوة التنظيم الداخلي للمجتمع السوري اليهودي، الذي يتمركز أساسًا في بروكلين ومانهاتن، إضافة إلى فرع آخر في نيوجيرسي.

وأضاف شمول "أن الصفقة تحمل أبعادًا تتجاوز العقار، في ظل تصاعد موجة معاداة السامية عالميًا، ما يدفع مجتمعات يهودية منظمة إلى تأمين موطئ قدم آمن في إسرائيل، سواء للجيل الحالي أو للأجيال القادمة".

ورغم الترحيب الواسع بالصفقة من قبل مطوري العقارات، أُثيرت مخاوف من تحوّل هذه الشقق إلى ما يُعرف بـ“الشقق الشبحية”، في حال لم ينتقل المالكون للإقامة الدائمة فيها، الأمر الذي قد يؤثر على سوق الإيجارات في القدس ويدفع السلطات إلى مراجعة سياسات الضرائب الخاصة بالأجانب.

ويرى خبراء أن هذه الصفقة قد تمثل بداية موجة جديدة من الهجرة والاستثمار العقاري المنظم من قبل مجتمعات يهودية ذات طابع جماعي، لكنها تبقى خطوة يصعب تكرارها نظرًا لخصوصية البنية الاجتماعية للمجتمع السوري اليهودي.